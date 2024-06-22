Віцепрезидентом Малаві став популярний актор-комік

В африканській країні Малаві другою особою держави став один із найпопулярніших в країні акторів комедійного жанру Майкл Усі. От тільки причини у цього кадрового рішення веселими точно не є: попередній віцепрезидент Саулос Чіліма загинув в авіакатастрофі.

Як пише BBC, глава республіки Лазарус Чаквера вирішив не змінювати баланс влади і призначив на посаду свого заступника найближчого партійного соратника Чіліми.

Усі вдало поєднує політичну кар'єру з роботою в кіноіндустрії: він є зіркою популярного ситкому, в якому продовжує зніматися навіть попри партійну зайнятість. Коли сім років тому він вперше заявив про намір здобути владу, чимало малавійців спершу сприйняли це як жарт. Проте коміку справді вдалося стати депутатом парламенту і зрештою піднятися до посади віцепрезидента.

Не всім виборцям такий стрімкий рух до вершини припав до смаку: чимало з них у соціальних мережах поширюють комедійні ролики Усі з коментарями, в яких сумніваються у його здатності серйозно виконувати нові повноваження.