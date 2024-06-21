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Партія влади у Грузії образилась на нардепа Гончаренка

Гончаренка назвали “ніким” і пригадали його колишню проросійську позицію.

Партія влади у Грузії образилась на нардепа Гончаренка
Гончаренко запропонував внести Іванішвілі до українського санкційного списку (ілюстративне фото)
Фото: Макс Требухов

Депутат парламенту від “Грузинської мрії” Алуда Гудушаурі розкритикував українського нардепа Олексія Гончаренка через його заклики включити в український санкційний список мільярдера Бідзіну Іванішвілі.

Про це повідомляє Newsgeorgia.

"Він - ніхто, крім того, що Гончаренко був свого часу носієм російських інтересів, тому ми не витрачатимемо час на дурниці Гончаренка, і більше того, не в наших інтересах відповідати йому всерйоз", - заявив Гудушаурі.

Депутат Давид Матикашвілі порадив Гончаренку “подивитися на свою країну” та “свої гріхи”. 

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“Цілком аморальна спроба залучити Грузію у військові дії провалилася і не увінчалася успіхом, і тепер вони стоять і мовою без кісток поширюють брехню та дезінформацію та брехню”, - сказав Матикашвілі.

Раніше Олексій Гончаренко на закритому засіданні Верховної ради спитав, чому Бідзіну Іванішвілі досі не внесено до списків санкцій з боку України, хоча той на замовлення Путіна знищує незалежність Грузії.

Гончаренко вважає, що курс влади Грузії є “прямим викликом безпеки в Чорноморському регіоні”.

  • 24 червня керівники МЗС країн-членів Євросоюзу мають обговорити можливі санкції проти Грузії через її закон про "іноагентів".

  • Цього місяця США вдалися до санкцій проти представників керівної партії "Грузинська мрія", які нав'язують країні антизахідний курс та були причетні до силових розгонів мітингів проти ухвалення закону про "іноагентів".

  • Грузинський парламент розпочинає комітетське обговорення пакету законопроєктів щодо сімейних цінностей та “ЛГБТ-пропаганди”. 

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