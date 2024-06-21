Партія влади у Грузії образилась на нардепа Гончаренка

Депутат парламенту від “Грузинської мрії” Алуда Гудушаурі розкритикував українського нардепа Олексія Гончаренка через його заклики включити в український санкційний список мільярдера Бідзіну Іванішвілі.
Про це повідомляє Newsgeorgia.
"Він - ніхто, крім того, що Гончаренко був свого часу носієм російських інтересів, тому ми не витрачатимемо час на дурниці Гончаренка, і більше того, не в наших інтересах відповідати йому всерйоз", - заявив Гудушаурі.
Депутат Давид Матикашвілі порадив Гончаренку “подивитися на свою країну” та “свої гріхи”.
“Цілком аморальна спроба залучити Грузію у військові дії провалилася і не увінчалася успіхом, і тепер вони стоять і мовою без кісток поширюють брехню та дезінформацію та брехню”, - сказав Матикашвілі.
Раніше Олексій Гончаренко на закритому засіданні Верховної ради спитав, чому Бідзіну Іванішвілі досі не внесено до списків санкцій з боку України, хоча той на замовлення Путіна знищує незалежність Грузії.
Гончаренко вважає, що курс влади Грузії є “прямим викликом безпеки в Чорноморському регіоні”.
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