Партія влади у Грузії образилась на нардепа Гончаренка

Депутат парламенту від “Грузинської мрії” Алуда Гудушаурі розкритикував українського нардепа Олексія Гончаренка через його заклики включити в український санкційний список мільярдера Бідзіну Іванішвілі.

Про це повідомляє Newsgeorgia.

"Він - ніхто, крім того, що Гончаренко був свого часу носієм російських інтересів, тому ми не витрачатимемо час на дурниці Гончаренка, і більше того, не в наших інтересах відповідати йому всерйоз", - заявив Гудушаурі.

Депутат Давид Матикашвілі порадив Гончаренку “подивитися на свою країну” та “свої гріхи”.

“Цілком аморальна спроба залучити Грузію у військові дії провалилася і не увінчалася успіхом, і тепер вони стоять і мовою без кісток поширюють брехню та дезінформацію та брехню”, - сказав Матикашвілі.

Раніше Олексій Гончаренко на закритому засіданні Верховної ради спитав, чому Бідзіну Іванішвілі досі не внесено до списків санкцій з боку України, хоча той на замовлення Путіна знищує незалежність Грузії.

Гончаренко вважає, що курс влади Грузії є “прямим викликом безпеки в Чорноморському регіоні”.