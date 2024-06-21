Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
ГоловнаСвіт

США запровадили санкції проти керівництва компанії "Лабораторія Касперського"

У переліку - 12 осіб.

США запровадили санкції проти керівництва компанії "Лабораторія Касперського"
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти менеджменту російської компанії "Лабораторія Касперського".

Про це повідомило американське Міністерство фінансів.

У перелік потрапили 12 осіб, які обіймають керівні посади в компанії. 

"Сьогоднішні кроки проти керівництва "Лабораторії Касперського" підкреслюють нашу прихильність до забезпечення цілісності кіберпростору та захисту наших громадян від зловмисних кіберзагроз. Сполучені Штати при необхідності вживатимуть заходи, щоб притягнути до відповідальності тих, хто захоче полегшити або іншим чином забезпечити таку діяльність", - заявив заступник міністра фінансів Браян Нельсон.

Міністерство торгівлі США включило акціонерне товариство "Лабораторія Касперського", ТОВ "Група Касперського" (РФ) та Kaspersky Labs Limited (Великобританія) до списку організацій за співпрацю з російськими військовими та розвідувальними органами на підтримку завдань російського уряду в галузі кіберрозвідки. 

У санкційному списку опинилися члени ради директорів Андрій Тихонов, Данило Борщов, Андрій Єфремов, Ігор Чекунов, Андрій Духвалов, Андрій Суворов, Денис Зенкін, Марина Алексєєва, Михайло Гербер та інші.

  • Міністерка комерції Сполучених Штатів Джина Раймондо оголосила раніше про намір адміністрації президента Джо Байдена заборонити продаж на території країни будь-яких програм розробки компанії "Касперський".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies