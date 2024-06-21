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У Туреччині через масштабну пожежу загинуло 5 людей

Медичну допомогу надали 44 постраждалим від полум'я та диму. Десятеро з них були у важкому стані.

У Туреччині через масштабну пожежу загинуло 5 людей
Турецькі рятувальники
Фото: Укрінформ

П’ятеро людей загинули, ще декільком десяткам осіб надали медичну допомогу через пожежі на південному сході Туреччини. 

Як пише АР, пожежа спалахнула внаслідок підпалу стерні в районі поблизу провінцій Діярбакир і Мардін. Через вітер вогонь швидко поширився. Займання вдалося приборкати тільки в п'ятницю вранці. 

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа написав у соцмережі X, що медичну допомогу надали 44 постраждалим від полум'я та диму. Десятеро з них були у важкому стані.

Троє людей загинуло у Діярбакірі і 2 в Мардіні. 

Тим часом на північному заході Туреччини пожежники ліквідовують лісову пожежу поблизу міста Айваджик у провінції Чанаккале. Там ніхто не постраждав, але влада превентивно евакуювала невелике село Камкой. 

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