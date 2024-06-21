У Туреччині через масштабну пожежу загинуло 5 людей

Медичну допомогу надали 44 постраждалим від полум'я та диму. Десятеро з них були у важкому стані.

П’ятеро людей загинули, ще декільком десяткам осіб надали медичну допомогу через пожежі на південному сході Туреччини.

Як пише АР, пожежа спалахнула внаслідок підпалу стерні в районі поблизу провінцій Діярбакир і Мардін. Через вітер вогонь швидко поширився. Займання вдалося приборкати тільки в п'ятницю вранці.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа написав у соцмережі X, що медичну допомогу надали 44 постраждалим від полум'я та диму. Десятеро з них були у важкому стані.

Троє людей загинуло у Діярбакірі і 2 в Мардіні.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2024

Тим часом на північному заході Туреччини пожежники ліквідовують лісову пожежу поблизу міста Айваджик у провінції Чанаккале. Там ніхто не постраждав, але влада превентивно евакуювала невелике село Камкой.