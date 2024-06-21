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США “неймовірно стурбовані” погрозою Путіна постачати зброю Північній Кореї

Держдепартамент попереджає, що такий крок може дестабілізувати півострів на тлі того, що Південна Корея розглядає можливість надати зброю Україні.

США “неймовірно стурбовані” погрозою Путіна постачати зброю Північній Кореї
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Фото: EPA/UPG

Припущення Володимира Путіна про те, що Росія може постачати зброю Північній Кореї, викликає “неймовірне занепокоєння”, заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер, пише The Guardian.

Під час вчорашнього візиту до В’єтнаму Путін заявив, що може надати КНДР вискоточну зброю у відповідь на постачання Заходом зброї українським силам.

Кілька днів тому російський лідер та очільник КНДР Кім Чен Ин підписали оборонний пакт, який вимагає від їхніх країн негайної військової допомоги, якщо на одну з країн нападуть.

Міллер зазначив, що надання Пхеньяну російської зброї “звичайно дестабілізує Корейський півострів і потенційно… залежно від типу зброї, яку вони надають… порушить резолюції Ради безпеки ООН, які підтримала сама Росія”.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністерство закордонних справ Південної Кореї заявили, що договір між Росією і Північною Кореєю становить “серйозну загрозу” миру і стабільності на Корейському півострові. Блінкен заявив, що Вашингтон розгляне “різні заходи” у відповідь на пакт, який підняв зв’язки між підсанкційними державами до найвищого рівня з часів холодної війни.

Додамо, Путін також попередив Південну Корею, що вона зробить "велику помилку", якщо вирішить постачати зброю Україні.

  • Радник президента Південної Кореї з національної безпеки Чан Хо Джин заявив, що Сеул може переглянути свою позицію щодо постачання зброї Україні після того, як КНДР та Росія підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.
  • Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Вашингтон змінив послідовність постачань раніше замовлених багатьма країнами перехоплювачів до систем Patriot у рамках програми Іноземних військових продажів (FMS), щоб ракети, які зараз сходять з конвеєра, отримувала Україна.
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