Путін прибув до В'єтнаму і подякував за “зважену” позицію щодо війни проти України

Президенти РФ і В'єтнаму Володимир Путін та То Лам

Володимир Путін прибув до В'єтнаму для переговорів з комуністичними лідерами країни, пише Reuters.

У порядку денному Путіна є зустрічі з лідером Комуністичної партії Нгуєн Фу Чонгом, президентом країни То Ламом та прем'єр-міністром Фам Мінь Тіньом.

“Російський лідер також візьме участь у церемоніях покладання вінків, зокрема до мавзолею Хо Ши Міна, де зберігається забальзамований труп лідера-засновника В'єтнаму. Країни мають історично тісні зв'язки та загальні комуністичні корені. Десятки тисяч осіб навчалися у колишньому Радянському Союзі під час холодної війни, зокрема нинішній голова Комуністичної партії В'єтнаму Тронг”, ‒ зазначає видання.

У статті, присвяченій його візиту, Путін привітав країну Південно-Східної Азії за підтримку “прагматичного шляху вирішення кризи” в Україні. Він також перерахував прогрес у сферах розрахунків, енергетики та торгівлі між країнами.

В’єтнам у відносинах зі світовими державами офіційно проводить нейтральну зовнішню політику, яку він називає “бамбуковою дипломатією”. Країна утрималася від засудження нападу Росії на Україну.

В’єтнам стане третьою країною, яку відвідав Путін, після Китаю та Північної Кореї, після його приведення до присяги на п'ятий термін президентства. Візит стане першим для Путіна з 2017 року та п'ятим за всю історію.