В Еквадорі стався загальнонаціональний блекаут

Без світла одночасно опинилися близько 18 мільйонів громадян країни.

У південноамериканському Еквадорі внаслідок збою на лінії передачі з подальшим каскадним відключенням електроенергії уся територія країни на певний час була знеструмлена.

Як пише The Guardian, у столиці Кіто не працювали світлофори і зупинився метрополітен. Загалом без світла одночасно опинилися близько 18 мільйонів громадян.

Блекаут не був тривалим: у деяких регіонах електроживлення відновили вже за 20 хвилин. Проте у соцмережах жителі деяких міст скаржилися на те, що світла не було довший час.

У квітні в Еквадорі було запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці та планові відключення. Причиною стала посуха, яка вплинула на роботу гідроелектростанцій. Нещодавно на зміну спеці прийшли проливні зливи, проте вони лише погіршили ситуацію: три ГЕС довелося зупинити.