Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
У Києві обвалилася частина Повітрофлотського мосту
У Києві обвалилася частина Повітрофлотського мосту
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
ГоловнаСвіт

В Еквадорі стався загальнонаціональний блекаут

Без світла одночасно опинилися близько 18 мільйонів громадян країни.

В Еквадорі стався загальнонаціональний блекаут
Столиця Еквадору Кіто
Фото: The Guardian

У південноамериканському Еквадорі внаслідок збою на лінії передачі з подальшим каскадним відключенням електроенергії уся територія країни на певний час була знеструмлена.

Як пише The Guardian, у столиці Кіто не працювали світлофори і зупинився метрополітен. Загалом без світла одночасно опинилися близько 18 мільйонів громадян.

Блекаут не був тривалим: у деяких регіонах електроживлення відновили вже за 20 хвилин. Проте у соцмережах жителі деяких міст скаржилися на те, що світла не було довший час.

У квітні в Еквадорі було запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці та планові відключення. Причиною стала посуха, яка вплинула на роботу гідроелектростанцій. Нещодавно на зміну спеці прийшли проливні зливи, проте вони лише погіршили ситуацію: три ГЕС довелося зупинити. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies