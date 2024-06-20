США ліквідували високопосадовця ІДІЛ

Немає жодних ознак того, що під час удару постраждали цивільні особи.

Центральне командування США (CENTCOM) завдало авіаудару в Сирії 16 червня, в результаті якого ліквідувало Усаму Джамала Мухаммада Ібрагіма аль-Джанабі, високопоставленого чиновника та посередника ІДІЛ.

Про це повідомляє CENTCOM.

Зазначається, що його смерть порушить здатність ІДІЛ отримувати ресурси та проводити терористичні атаки.

При цьому, запевнили американські військові, немає жодних ознак того, що під час удару постраждали цивільні особи.

CENTCOM запевнило, що продовжуватиме виконувати операції, спрямовані на погіршення оперативних можливостей ІДІЛ та забезпечення її остаточної поразки.