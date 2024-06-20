США ліквідували високопосадовця ІДІЛ

Центральне командування США (CENTCOM) завдало авіаудару в Сирії 16 червня, в результаті якого ліквідувало Усаму Джамала Мухаммада Ібрагіма аль-Джанабі, високопоставленого чиновника та посередника ІДІЛ.
Про це повідомляє CENTCOM.
Зазначається, що його смерть порушить здатність ІДІЛ отримувати ресурси та проводити терористичні атаки.
При цьому, запевнили американські військові, немає жодних ознак того, що під час удару постраждали цивільні особи.
CENTCOM запевнило, що продовжуватиме виконувати операції, спрямовані на погіршення оперативних можливостей ІДІЛ та забезпечення її остаточної поразки.
- Іракські сили безпеки вбили в Сирії високопосадовця угруповання “Ісламська держава”.
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Рік тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі сили ліквідували ймовірного лідера угруповання ІДІЛ у Сирії. Абу Хусейн аль-Курайші нібито очолив групу після того, як його попередника було вбито восени минулого року.