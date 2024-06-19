"Хезболла" погрожує вдарити по Кіпру у разі війни з Ізраїлем

У разі війни з Ізраїлем "Хезболла" може атакувати Кіпр, попередив лідер ліванського бойового угруповання Хасан Насралла.
Про це повідомляє CNN.
“Кіпр також буде частиною цієї війни”, якщо він відкриє свої аеропорти та бази для ізраїльських сил, сказав Насралла у телевізійному зверненні.
Насралла також хвалився зростаючими можливостями свого угруповання та погрожував “похитнути стовпи” Ізраїлю, якщо війна “буде нав’язана Лівану”.
- Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Катц попередив про "наближення моменту" оголошення повномасштабної війни країни проти "Хезболли".
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12 червня "Хезболла" атакувала Ізраїль із застосуванням близько 170 ракет.
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Сполучені Штати стурбовані тим, що військові дії на кордоні Ізраїлю та Лівану можуть перерости у повномасштабну війну.
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У квітні армія Ізраїлю завдала ударів по 40 цілях на територію Лівану.