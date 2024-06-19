"Хезболла" погрожує вдарити по Кіпру у разі війни з Ізраїлем

Удар загрожує Кіпру, якщо той відкриє свої аеропорти та бази для ізраїльських сил.

У разі війни з Ізраїлем "Хезболла" може атакувати Кіпр, попередив лідер ліванського бойового угруповання Хасан Насралла.

Про це повідомляє CNN.

“Кіпр також буде частиною цієї війни”, якщо він відкриє свої аеропорти та бази для ізраїльських сил, сказав Насралла у телевізійному зверненні.

Насралла також хвалився зростаючими можливостями свого угруповання та погрожував “похитнути стовпи” Ізраїлю, якщо війна “буде нав’язана Лівану”.