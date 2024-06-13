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США стурбовані ризиком повномасштабної війни на кордоні Ізраїлю та Лівану, — Reuters

Припинення вогню у Смізу Гази недостатньо.

США стурбовані ризиком повномасштабної війни на кордоні Ізраїлю та Лівану, — Reuters
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати стурбовані тим, що військові дії на кордоні Ізраїлю та Лівану можуть перерости у повномасштабну війну.

Про це заявив високопоставлений американський чиновник, пише Reuters.

У США зазначають, що припинення вогню у Смузі Гази недостаньо, щоб припинити конфлікт.

Підтримуване Іраном бойове угруповання "Хезболла", що діє в Лівані, та Ізраїль обмінюються ударами з моменту початку війни в Газі 7 жовтня 2023 року, постійно посилюючи атаки, що викликає занепокоєння щодо більш масштабної конфронтації.

"Протягом восьми місяців, з самого початку цієї кризи, ми проводили послідовні й термінові розмови з Ізраїлем і Ліваном в різний час... щоб не допустити переростання цієї ситуації в повномасштабну війну, яка могла б мати наслідки далеко за межами регіону", – сказав посадовець.

При цьому він додав, що повернення до статусу-кво до 6 жовтня у Лівані - це "нежиттєздатний варіант".

У середу "Хезболла" випустила найбільшу кількість ракет по Ізраїлю за один день з жовтня 2023-го, як частину своєї помсти за ізраїльський удар, у результаті якого було вбито старшого  командира "Хезболли".

  • Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручники будуть обміняні на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.
  • Кілька днів тому радник прем'єр-міністра Ізраїлю заявляв, що війна триватиме мінімум до кінця 2024.
  • Ізраїль готовий до призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення своїх заручників, однак Нетаньягу не готовий до повного завершення бойових дій.
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