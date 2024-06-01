Байден презентував новий мирний план щодо війни у Газі

Ізраїль розробив новий мирний план, який передбачає завершення війни на Близькому Сході у три етапи. Про це у Вашингтоні розповів президент США Джо Байден.

Як повідомляє Reuters, господар Білого дому назвав новий документ "найкращим способом завершити конфлікт". Він також закликав ХАМАС, якому проєкт угоди передали через катарських посередників, погодитися на викладені в ньому умови.

Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручники будуть обміняні на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.

Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.

"Як єдиний американський президент, який поїхав до Ізраїлю під час війни, який наказав американським військовим захистити Ізраїль від атаки Ірану, я прошу вас зробити крок назад та замислитися над тим, що станеться, якщо втратити цей момент", - підсумував промову Байден.