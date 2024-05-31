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Зеленський назвав "найголовнішим ворогом" повільні постачання від союзників

Від моменту схвалення допомоги до її отримання може пройти понад шість місяців. 

Зеленський назвав "найголовнішим ворогом" повільні постачання від союзників
Фото: weukraine.tv

Президент Володимир Зеленський назвав "найголовнішим ворогом" повільні постачання озброєння від союзників. Про це він сказав на брифінгу в Швеції.

За його словами, саме час – найбільша проблема. Для того, щоб навчитися працювати з деяким озброєнням, потрібні місяці навчань.

"Потім треба ще місяці постачання. і іноді ти можеш бути вже з технікою, а ворог штовхає тебе назад, на не такі захищені позиції. Тому, мені здається, що все пов'язане тільки з цим. Не можна сказати, що Україна отримала пакети. Ми вдячні  партнерам, США, великий пакет проголосований в Конгресі. Але за цим пакетом після голосування ще кроки узгодження, а потім постачання, а якщо це якась нова техніка, то навчання. Тобто від моменту акцептування пакету до моменту використання може пройти пів року і більше. І це, мені здається на сьогодні, найголовніших наш ворог. Це – повільне постачання", – сказав він. 

  • З грудня Білий дім наголошував на вичерпанні ресурсів для допомоги Україні, але Конгрес зміг ухвалити відповідний пакет лише наприкінці квітня. З затягуванням допомоги пов'язували воєнні поразки України, зокрема втрату Авдіївки. 
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