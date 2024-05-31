У США Hyundai звинуватили у використанні дитячої праці, - The Washington Post

Міністерство праці США подало до суду на південнокорейського автогіганта Hyundai Motor Co. Автокомпанію, одного з її постачальників і штатну компанію звинувачують у незаконній дитячій праці на заводі з виробництва автомобільних деталей в Алабамі.

Про це пише The Washington Post.

З'ясувалося, що замість відвідування школи 13-річна дівчина працювала від 50 до 60 годин на тиждень у постачальника автозапчастин у Люверні протягом щонайменше шести місяців між 2021 і 2022 роками.

Речник Hyundai Майкл Стюарт заявив, що компанія працювала протягом багатьох місяців, щоб дослідити проблему та вжити заходів для виправлення ситуації, зокрема вимагаючи від постачальників припинити відносини зі сторонніми кадровими агентствами.

Це перший випадок, коли Міністерство праці США подає до суду на велику компанію через таку причину. Відомство також вимагало, щоб компанії повернули прибутки, отримані від незаконної дитячої праці в Алабамі.

Раніше розслідування Бі-Бі-Сі щодо мереж постачання парфумів показало, що для збору жасмину, який постачають відомим виробникам парфумів, використовують дитячу працю.