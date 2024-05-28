Інсайдери галузі повідомили виданню, що кілька компаній, які володіють багатьма люксовими брендами, скорочують бюджети, що призводить до дуже низьких зарплат. Єгипетські збирачі жасмину кажуть, що це змушує їх залучати своїх дітей.

Розслідування Бі-Бі-Сі щодо мереж постачання парфумів показало, що жасмин, який використовували постачальники Lancôme і Aerin Beauty, був зібраний неповнолітніми.

Усі бренди елітної парфумерії стверджують, що не допускають дитячої праці. L'Oréal, власник Lancôme, заявив, що поважає права людини. Estée Lauder, власник Aerin Beauty, повідомила, що зв’язалася з постачальниками.

Жасмин, який використовується в Lancôme Idôle L'Intense – і Ikat Jasmine і Limone Di Sicilia для Aerin Beauty – походить з Єгипту, який виробляє приблизно половину світових запасів квітів жасмину – основного парфумерного інгредієнта.

Інсайдери галузі повідомили виданню, що кілька компаній, які володіють багатьма люксовими брендами, скорочують бюджети, що призводить до дуже низьких зарплат. Єгипетські збирачі жасмину кажуть, що це змушує їх залучати своїх дітей.

Видання виявило, що системи аудиту, які парфумерна промисловість використовує для перевірки ланцюгів постачання, мають глибокі недоліки.

Спеціальний доповідач ООН з питань сучасних форм рабства Томоя Обоката сказав, що його турбують дані ВВС, які включають таємну зйомку на єгипетських жасминових полях під час минулорічного сезону збору.

“На папері вони [індустрія] обіцяють так багато хороших речей, як-от прозорість ланцюжка поставок і боротьбу з дитячою працею. Дивлячись на ці кадри, вони насправді не роблять того, що обіцяли”, – каже Томоя Обоката.