Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк засудив удар Ізраїлю по табору для переселенців у Рафаху в неділю.

«Фото з табору жахливі і вказують на відсутність очевидних змін у методах і засобах ведення війни, що використовує Ізраїль, і які вже призвели до загибелі такої кількості цивільних осіб», – сказав Тюрк у заяві в понеділок, повідомляє CNN.

Він також назвав «шокуючим очевидним» те, що рішення завдати удару по території, «щільно заповненій цивільними», призвело до «цілком передбачуваного результату» – смерті щонайменше 45 осіб.

Фото: HAITHAM IMAD/EPA Наслідки удару ЦАХАЛ по табору у Рафаху

Фото: HAITHAM IMAD/EPA Наслідки удару ЦАХАЛ по табору у Рафаху

Фото: HAITHAM IMAD/EPA Наслідки удару ЦАХАЛ по табору у Рафаху

Фото: HAITHAM IMAD/EPA Наслідки удару ЦАХАЛ по табору у Рафаху

Фото: HAITHAM IMAD/EPA Наслідки удару ЦАХАЛ по табору у Рафаху

Високопосадовець ООН закликав Ізраїль виконати наказ Міжнародного суду і повністю припинити наземний наступ на Рафах. Він також закликав палестинські збройні групи припинити безладний ракетний обстріл Ізраїлю, «що є явним порушенням міжнародного гуманітарного права», і «негайно» звільнити всіх заручників, утримуваних у Газі.

Президент Європейської ради Шарль Мішель у понеділок також назвав удари «жахливими» та закликав Ізраїль припинити наступ на Рафах.

«Жахливо бачити невинних палестинських мирних жителів, убитих під час недавньої атаки. У Рафаху немає безпечної зони для внутрішньо переміщених осіб», – написав Мішель в X.

Ізраїльський удар по табору у Рафаху, в результаті якого загинули десятки мирних жителів, «розбиває серце», заявив у понеділок речник Ради національної безпеки США, додавши, що США «активно взаємодіють» з офіційними особами в Ізраїлі, щоб визначити, що саме сталося.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що авіаудар по табору Рафах був «трагічною помилкою».

«Попри наші всі зусилля, щоб не завдати шкоди тим, хто не причетний, на жаль, минулої ночі сталася трагічна помилка. Ми розслідуємо цю справу», – сказав він у своїй промові в Кнесеті Ізраїлю в понеділок.

Раніше ізраїльський премєр називав трагічною випадковістю убивство ізраїльськими військовими волонтерів World Central Kitchen.

Нагадаємо, внаслідок удару ЦАХАЛ по табору у Рафаху загинули щонайменше 45 осіб, ще 200 зазнали поранень. Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по комплексу ХАМАС у цьому районі, убивши двох високопоставлених чиновників бойовиків.

20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу, зокрема Ях’ї Сінвара. Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства.