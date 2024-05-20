Прокурор МКС запросив ордери на арешт Нетаньягу, Галанта та лідерів ХАМАСу

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу, зокрема Ях’ї Сінвара.
Про це йдеться на сайті МКС.
Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства.
Колегія суддів МКС вирішить приймати заявку чи ні.
Щодо бойовиків у заяві Хана зазначено: “Ми стверджуємо, що інкриміновані злочини проти людства були частиною широкомасштабного та систематичного нападу на цивільне населення Ізраїлю з боку ХАМАСу та інших збройних груп. Деякі з цих злочинів, за нашою оцінкою, тривають і досі”.
Терористів обвинувачують у вбивствах, взятті заручників, згвалтуванні, тортурах тощо.
Щодо ізраїльських лідерів прокурор стверджує, що інкриміновані ними злочини були скоєні “як частина широкомасштабного та систематичного нападу на палестинське цивільне населення”. Деякі злочини вчиняються і досі.
Прем’єра та міністра оборони звинувачують, зокрема, у морінні голодом цивільного населення, навмисному заподіянні страждань та вбивствах, навмисних нападах на цивільне населення, винищенні (геноциді) та/або вбивстві, зокрема у контексті смертей, спричинених голодом.
Зазначимо, рішення висунути обвинувачення проти ізраїльського лідера є суперечливим. США вважають, що воно може загрожувати шансу на угоду про припинення вогню.
- МКС проводить розслідування та судить осіб, звинувачених у геноциді, воєнних злочинах, злочинах проти людства та злочинах агресії. Ізраїль не ратифікував статут МКС і не визнає його юрисдикцію, але “Держава Палестина” є членом суду з 2015 року. США також ніколи не були стороною МКС.
- Минулого року суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини, пов’язані з викраденням дітей з України.