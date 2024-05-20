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Прокурор МКС запросив ордери на арешт Нетаньягу, Галанта та лідерів ХАМАСу

Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства.

Прокурор МКС запросив ордери на арешт Нетаньягу, Галанта та лідерів ХАМАСу
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан
Фото: EPA/UPG

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу, зокрема Ях’ї Сінвара.

Про це йдеться на сайті МКС.

Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства.

Колегія суддів МКС вирішить приймати заявку чи ні.

Щодо бойовиків у заяві Хана зазначено: “Ми стверджуємо, що інкриміновані злочини проти людства були частиною широкомасштабного та систематичного нападу на цивільне населення Ізраїлю з боку ХАМАСу та інших збройних груп. Деякі з цих злочинів, за нашою оцінкою, тривають і досі”. 

Терористів обвинувачують у вбивствах, взятті заручників, згвалтуванні, тортурах тощо.

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Щодо ізраїльських лідерів прокурор стверджує, що інкриміновані ними злочини були скоєні “як частина широкомасштабного та систематичного нападу на палестинське цивільне населення”. Деякі злочини вчиняються і досі.

Прем’єра та міністра оборони звинувачують, зокрема, у морінні голодом цивільного населення, навмисному заподіянні страждань та вбивствах, навмисних нападах на цивільне населення, винищенні (геноциді) та/або вбивстві, зокрема у контексті смертей, спричинених голодом.

Зазначимо, рішення висунути обвинувачення проти ізраїльського лідера є суперечливим. США вважають, що воно може загрожувати шансу на угоду про припинення вогню.

  • МКС проводить розслідування та судить осіб, звинувачених у геноциді, воєнних злочинах, злочинах проти людства та злочинах агресії. Ізраїль не ратифікував статут МКС і не визнає його юрисдикцію, але “Держава Палестина” є членом суду з 2015 року. США також ніколи не були стороною МКС.
  • Минулого року суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини, пов’язані з викраденням дітей з України.
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