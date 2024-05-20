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Смерть Раїсі матиме довгострокові наслідки для режиму в Ірані, але не дестабілізує його, ‒ ISW

Перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер тимчасово виконуватиме обов’язки очільника країни, а вибори президента мають відбутися протягом 50 днів

Смерть Раїсі матиме довгострокові наслідки для режиму в Ірані, але не дестабілізує його, ‒ ISW

Смерть президента Ірану Ібрагіма Раїсі матиме довгострокові наслідки для режиму у країні, однак не дестабілізує його так, як могла б смерть Верховного лідера Алі Хаменеї.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з конституцією Ірану, перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер тимчасово виконуватиме обов’язки президента Раїсі, а вибори президента мають відбутися протягом 50 днів.

Мохбер керував потужним Виконавчим штабом Директиви імама (EIKO), який контролює Хаменеї і який має величезні економічні активи. США ввели санкції проти Мохбера і EIKO в січні 2021 року.

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В ISW додають, що вакуум, спричинений смертю Раїсі, не єдина проблема, з якою стикається зараз режим. Хоча Верховний лідер має повноваження приймати рішення в Ірані, Раїсі був “глибоко довіренем” посадовцем країни. Раїсі вважався наступником Хаменеї на посаді ‒ попри непопулярність у країні. Тому смерть Раїсі має значні наслідки для спадкоємства Верховного лідера та бачення Хаменеї майбутнього режиму після смерті самого Хаменеї.

“Наступні кілька днів можуть змінити поточну та довгострокову динаміку режиму, включно з успадкуванням верховного лідера. Тільки час покаже… як Хаменеї переживе таку втрату”, ‒ зазначили аналітики.

Однак смерть Раїсі врешті-решт не змінить “нинішню траєкторію режиму до жорсткішої та консервативнішої внутрішньої політики та агресивнішої регіональної політики”, підкреслюють в ISW.

  • Вчора в Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Раїсі.
  • Цієї ночі у північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент та інші високопосадовці. Вертоліт врізався в гірську вершину і згорів.
  • Всі пасажири повітряного судна загинули. Окрім президента Раїсі, це, зокрема, міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан та губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі.
  • За попередньою інформацією, гелікоптер, на борту якого перебував президент Райсі, здійснив жорстку посадку.
  • Кортеж Райсі, ймовірно, потрапив в аварію біля азербайджанського міста Джульфа. Інцидент стався, коли Раїсі повертався з іранської провінції Східний Азербайджан.
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