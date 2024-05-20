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Польські правоохоронці затримали українця, в якого вкрали 4 млн злотих

В поліції Польщі виникли сумніви щодо походження грошей.

Польські правоохоронці затримали українця, в якого вкрали 4 млн злотих
Затриманий у Польщі українець
Фото: Поліція Польщі

У Польщі затримали 58-річного українця, який раніше повідомив про крадіжку у нього 4 мільйона злотих. Місцева поліція засумнівалася у походженні грошей.

Про це пише RMF24.

У квітні чоловік офіційно повідомив про пограбування, яке сталося у центрі Варшави.  На допитах він стверджував, що вся сума належить йому. Він заявив, що це його заощадження та виручка від продажу нерухомості. Проте виявилося, що свідчення не відповідають дійсності. 

Співробітники поліції встановили, що викрадені гроші не належать чоловікові.

Тому суд вирішив взяти 58-річного чоловіка під варту, щоб він не перешкоджав слідству. Однак, на даному етапі правоохоронці не бажають розголошувати подробиці своїх висновків.

Пограбування трапилося наприкінці квітня. Двоє невідомих чоловіків напали на українця, коли він заходив до під'їзду багатоквартирного будинку на вулиці Кошикова у Варшаві. Вони збили його з ніг, жорстоко побили і відібрали сумку з грошима.

Перед тим чоловік був в обмінному пункті, де обміняв іноземну валюту на злоті.

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