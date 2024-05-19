Біля Будапешта внаслідок зіткнення човна і лайнера на Дунаї загинуло дві людини

Двоє людей загинули, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти внаслідок зіткнення невеликого моторного човна та, можливо, круїзного лайнера на річці Дунай на північ від Будапешта.

Про це пише Reuters.

Інцидент стався ввечері в суботу.

Тіло дорослого чоловіка знайшли поблизу місця аварії, а тіло жінки ‒ нижче за течією.

Сьогодні підрозділи реагування на стихійні лиха все ще шукають п’ятьох зниклих людей.

Представник поліції Будапешта Сома Чесі сказав, що на борту човна під час ймовірного зіткнення перебували 8 людей. Повідомлення про нещасний випадок надійшло після того, як поліція поспілкувалася з чоловіком, у якого була рана на голові, річки біля села Вероце, за 55 км від угорської столиці. “Поліція поспілкувалася з чоловіком і зробила висновок, що він, ймовірно, став жертвою якоїсь аварії на човні”, ‒ сказав Чесі.

Угорські державні ЗМІ опублікували зображення пришвартованого круїзного лайнера довжиною 109 метрів, ідентифікованого як швейцарський Гейдельберг. Скільки людей було на борту та їхні національності поки що невідомо.

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо невідомого зловмисника, щоб встановити причини аварії. Мета розслідування ‒ з'ясувати, чи несе хтось кримінальну відповідальність.