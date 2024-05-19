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Ізраїль завдав ударів по всій Смузі Гази, а Нетаньягу зустрівся з Салліваном

Ізраїльські війська також просунулися глибше у місті Джабалії на півночі анклаву.

Ізраїль завдав ударів по всій Смузі Гази, а Нетаньягу зустрівся з Салліваном
Рафах у Смузі Гази
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські літаки та танки завдали ударів по всій Смузі Гази, пише Reuters з посиланням на жителів.

У той же час радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Очікувалося, що Салліван буде наполягати на тому, щоб Ізраїль переслідував бойовиків ХАМАС цілеспрямовано, а не повномасштабним нападом на місто Рафах на півдні анклаву.

Видання додає, що Ізраїль тисне на місто, яке є останнім бастіоном сил ХАМАС. Сотні тисяч палестинців покинули територію, яка була одним із небагатьох місць притулку для них.

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Ізраїльські війська також просунулися глибше у місті Джабалії на півночі Гази, повертаючись до району, який вони очистили раніше під час конфлікту. У ЦАХАЛі заявили, що їхні операції в Джабалії ‒ найбільшому з восьми історичних таборів для біженців в анклаві ‒ є точними та мають на меті перешкодити терористам відновити там свою владу.

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