Новим президентом В'єтнаму може стати антикорупційний “хрестоносець”

Комуністична партія В'єтнаму висунула міністра громадської безпеки То Лама на посаду президента країни, пише Bloomberg.

Партія також пропонує підвищити заступника голови Національної асамблеї Чан Тхань Мана до голови законодавчого органу.

Видання зазначає, що ці призначення могли б полегшити багатомісячні політичні потрясіння і дозволити політикам переорієнтуватися на економічні питання.

То Лам є прихильником тривалої кампанії партії з боротьби з корупцією. У її межах викрили двох президентів, двох заступників прем'єр-міністра, голову парламенту, безліч інших урядовців та бізнесменів. У квітні було винесено смертний вирок магнату нерухомості у справі про шахрайство на суму 12 мільярдів доларів.

Парламент розпочне процес голосування щодо кандидатур у понеділок, після початку літньої сесії. То Лем продовжуватиме обіймати свою нинішню посаду голови міністерства, поки парламент не затвердить його заміну.

66-річний Лам стане третім президентом країни Південно-Східної Азії менш ніж за два роки. Двоє його безпосередніх попередників пішли у відставку після того, як взяли на себе відповідальність за “порушення”, ймовірно виявлені міністерством, яким керував Лам.