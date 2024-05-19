Життя Фіцо вже не є у безпосередній небезпеці, ‒ віцепрем’єр Словаччини

Життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вже не є у безпосередній небезпеці, але він все ще перебуває у тяжкому стані.
Про це заявив його заступник Роберт Каліняк на пресконференції біля лікарні у місті Банска-Бистріца, пише Reuters.
“Ми всі трохи спокійніші”, ‒ сказав він.
Каліняк сказав журналістам, що стан Фіцо все ще надто важкий, щоб говорити про переведення його в лікарню в столиці.
“Коли ми говорили, що хочемо наблизитися до позитивного прогнозу, то я вважаю, що ми на крок до цього наблизилися. Життя прем’єр-міністра не перебуває під загрозою, але його стан залишається тяжким і вимагає інтенсивної терапії”, ‒ сказав віцепрем’єр.
- Стрілянина у Фіцо стала першою значною спробою вбивства європейського політичного лідера за понад 20 років.
- Озброєний чоловік вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини під час виїзного засідання уряду у місто Гандлова.
- На тлі замаху на Фіцо Національна рада Словацької Республіки посилює заходи безпеки, уряд скликає засідання ради державної безпеки і засідання кабінету міністрів.
- Зараз Фіцо перебуває у "дуже тяжкому", але стабільному стані у відділенні інтенсивної терапії.
- Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини і назвав цей напад жахливим.
- У Фіцо стріляв словацький письменник. Йому висунули обвинувачення у вбивсті. Словацький спеціалізований кримінальний суд вчора постановив, що він залишатиметься під вартою після того, як йому висунуть обвинувачення у замаху на вбивство.