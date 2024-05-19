Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
На війні загинув пілот винищувальної авіації Денис Василюк
На війні загинув пілот винищувальної авіації Денис Василюк
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
ГоловнаСвіт

Життя Фіцо вже не є у безпосередній небезпеці, ‒ віцепрем’єр Словаччини

Однак стан очільника уряду все ще надто важкий, щоб говорити про переведення його в лікарню в столиці.

Життя Фіцо вже не є у безпосередній небезпеці, ‒ віцепрем’єр Словаччини
Колишній прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вже не є у безпосередній небезпеці, але він все ще перебуває у тяжкому стані.

Про це заявив його заступник Роберт Каліняк на пресконференції біля лікарні у місті Банска-Бистріца, пише Reuters.

“Ми всі трохи спокійніші”, ‒ сказав він.

Каліняк сказав журналістам, що стан Фіцо все ще надто важкий, щоб говорити про переведення його в лікарню в столиці.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Коли ми говорили, що хочемо наблизитися до позитивного прогнозу, то я вважаю, що ми на крок до цього наблизилися. Життя прем’єр-міністра не перебуває під загрозою, але його стан залишається тяжким і вимагає інтенсивної терапії”, ‒ сказав віцепрем’єр.

  • Стрілянина у Фіцо стала першою значною спробою вбивства європейського політичного лідера за понад 20 років.
  • Озброєний чоловік вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини під час виїзного засідання уряду у місто Гандлова.
  • На тлі замаху на Фіцо Національна рада Словацької Республіки посилює заходи безпеки, уряд скликає засідання ради державної безпеки і засідання кабінету міністрів.
  • Зараз Фіцо перебуває у "дуже тяжкому", але стабільному стані у відділенні інтенсивної терапії.
  • Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини і назвав цей напад жахливим.
  • У Фіцо стріляв словацький письменник. Йому висунули обвинувачення у вбивсті. Словацький спеціалізований кримінальний суд вчора постановив, що він залишатиметься під вартою після того, як йому висунуть обвинувачення у замаху на вбивство.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies