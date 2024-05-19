Життя Фіцо вже не є у безпосередній небезпеці, ‒ віцепрем’єр Словаччини

Однак стан очільника уряду все ще надто важкий, щоб говорити про переведення його в лікарню в столиці.

Життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вже не є у безпосередній небезпеці, але він все ще перебуває у тяжкому стані.

Про це заявив його заступник Роберт Каліняк на пресконференції біля лікарні у місті Банска-Бистріца, пише Reuters.

“Ми всі трохи спокійніші”, ‒ сказав він.

Каліняк сказав журналістам, що стан Фіцо все ще надто важкий, щоб говорити про переведення його в лікарню в столиці.

“Коли ми говорили, що хочемо наблизитися до позитивного прогнозу, то я вважаю, що ми на крок до цього наблизилися. Життя прем’єр-міністра не перебуває під загрозою, але його стан залишається тяжким і вимагає інтенсивної терапії”, ‒ сказав віцепрем’єр.