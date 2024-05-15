У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли

У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду. Його з пораненням доправили до лікарні. Нападника затримали.

Про це повідомляє aktuality.sk.

За інформацією видання, замах на прем'єра Словаччини здійснили після засідання уряду в середу, 15 травня, в Гандлові.

Інформацію про те, що стріляли саме у Фіцо, підтвердив речник міністерства внутрішніх справ країни Матей Нойман.

Словацькі ЗМІ також повідомляють, що у нього було здійснено 2-3 постріли. Зокрема, в живіт і груди. Наразі його перевозять до лікарні в Банській Бистриці.

Також відомо, що нападника вже затримали.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова засудила сьогоднішній напад на прем’єр-міністра Фіцо та побажала йому "багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися після нападу.

Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що збір словаками коштів на боєприпаси для України є символічним жестом і висміяв його.