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У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли

Нападника затримано.

У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду. Його з пораненням доправили до лікарні. Нападника затримали.

Про це повідомляє aktuality.sk.

За інформацією видання, замах на прем'єра Словаччини здійснили після засідання уряду в середу, 15 травня, в Гандлові. 

Інформацію про те, що стріляли саме у Фіцо, підтвердив речник міністерства внутрішніх справ країни Матей Нойман.

Словацькі ЗМІ також повідомляють, що у нього було здійснено 2-3 постріли. Зокрема, в живіт і груди. Наразі його перевозять до лікарні в Банській Бистриці.

Також відомо, що нападника вже затримали.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова засудила сьогоднішній напад на прем’єр-міністра Фіцо та побажала йому "багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися після нападу.

Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що збір словаками коштів на боєприпаси для України є символічним жестом і висміяв його.

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