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Україні терміново потрібні сім батарей Patriot, з них дві – для Харкова

Міністр закордонних справ України обговорив постачання ППО з держсекретарем США.

Україні терміново потрібні сім батарей Patriot, з них дві – для Харкова
Фото: dpa-international.com

Харківська і Донецька області були в центрі обговорень міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і державного секретаря США Ентоні Блінкена. Зокрема, обговорили потребу України в ППО.

Наразі Україні потрібно сім батарей, зокрема дві батарей потрібні "на вчора" для захисту Харківської області. Про це Дмитро Кулеба сказав на брифінгу з Блінкеном у другий день візиту Блінкена.

За словами українського міністра, можливості передати ці системи ППО є.

Він додав, що російський терор можна зупинити лише силою, швидкістю та рішучістю партнерів. Ключове питання переговорів стосувалося не лише обсягу зброї та боєприпасів, а і швидкості цих постачань. Окремою темою був розвиток оборонного комплексу України та інвестиції в нього. 

"Предметно пройшлися по кожній системі, яка є на горизонті, яку можна привезти в Україну. Держсекретар працює з кожною відповідною країною", – сказав він.

Також обговорили використання російських коштів для відновлення України. 

  • Візит Ентоні Блінкена до Києва розпочався вчора. Подорож не анонсували. Докладно про те, з ким і про що говорив держсекретар та що може означати його несподівана поїздка – в матеріалі LB.ua. 
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