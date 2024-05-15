У червні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони

13-14 червня у Брюсселі пройде засідання міністрів оборони країн НАТО. Політики зустрінуться в штаб-квартирі Альянсу.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО.
Засідання проходитиме під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він виступатиме перед представниками ЗМІ наприкінці кожного дня міністерської зустрічі.
Крім того, 13 червня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
Детальна програма зустрічі міністрів оборони НАТО буде доступна на сайті НАТО ближче до події.
- Попереднє засідання Ради Україна-НАТО за участі міністрів оборони Альянсу і Президента України Володимира Зеленського відбулося у квітні. Тоді союзники погодилися активізувати дії та надати додаткову військову підтримку, зокрема протиповітряну оборону.
- Під час останнього візиту до Києва генсек НАТО Єнс Столтенберг ініціював створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.
- Пропозицію генсека НАТО підтримала низка держав, як-от Канада, Польща, Німеччина і Латвія. Нідерланди назвали ідею "цікавою".