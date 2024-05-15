У червні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони

Тоді ж зберуться міністри оборони НАТО в штаб-квартирі Альянсу.

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13-14 червня у Брюсселі пройде засідання міністрів оборони країн НАТО. Політики зустрінуться в штаб-квартирі Альянсу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО.

Засідання проходитиме під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він виступатиме перед представниками ЗМІ наприкінці кожного дня міністерської зустрічі.

Крім того, 13 червня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Детальна програма зустрічі міністрів оборони НАТО буде доступна на сайті НАТО ближче до події.