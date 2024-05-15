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У червні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони

Тоді ж зберуться міністри оборони НАТО в штаб-квартирі Альянсу. 

У червні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони
Засідання Ради Україна-НАТО
Фото: Х/ Jens Stoltenberg

13-14 червня у Брюсселі пройде засідання міністрів оборони країн НАТО. Політики зустрінуться в штаб-квартирі Альянсу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО.

Засідання проходитиме під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.  Він виступатиме перед представниками ЗМІ наприкінці кожного дня міністерської зустрічі.

Крім того, 13 червня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Детальна програма зустрічі міністрів оборони НАТО буде доступна на сайті НАТО ближче до події.

  • Попереднє засідання Ради Україна-НАТО за участі міністрів оборони Альянсу і Президента України Володимира Зеленського відбулося у квітні. Тоді союзники погодилися активізувати дії та надати додаткову військову підтримку, зокрема протиповітряну оборону.
  • Під час останнього візиту до Києва генсек НАТО Єнс Столтенберг ініціював створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.
  • Пропозицію генсека НАТО підтримала низка держав, як-от Канада, Польща, Німеччина і Латвія. Нідерланди назвали ідею "цікавою".
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