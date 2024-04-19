Столтенберг озвучив результати засіданні Ради Україна-НАТО за участі Зеленського

Відбулося засідання Ради Україна-НАТО за участі міністрів оборони Альянсу і Президента України Володимира Зеленського.
Про це йдеться в дописі генсека НАТО Єнса Столтенберга у соцмережі Х.
На засіданні розглянули нагальну потребу Києва у посилення протиповітряної оборони.
Столтенберг зазначив, що "союзники погодилися активізувати дії та надати додаткову військову підтримку, зокрема протиповітряну оборону. Чекаю на нові оголошення найближчим часом".
На пресконференції за підсумками засідання Столтенберг додав, що "НАТО визначив наявні ресурси по всій території Альянсу" і що "є системи, які є доступними для України", передає "Європейська правда".
Генеральний секретар військового блоку також сказав, що партнери можуть надати Києву й інші системи протиповітряної оборони, окрім Patriot. Йдеться про SAMP/T. Також країни мають можливість допомогти фінансового, якщо не мають систем ППО.
"Ми також працюємо з промисловістю для нарощування виробництва, аби модернізувати системи й зробити їх придатними до використання", – додав Столтенберг.
- Цього тижня Володимир Зеленський анонсував, що Київ зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба і систем ППО, які критично потрібні нашій державі.
- Київ наразі веде активні перемовини щодо отримання трьох батарей протиповітряної оборони: двох Patriot і однієї SAMP/T. Як повідомив нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба, рішення про допомогу українцям з ППО будуть ухвалені, але питання в тому, щоб це відбулося якомога швидше. Всі батареї Patriot залежать від рішення США, оскільки це американська система.
- Перед цим міністр сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду".
- Німеччина, своєю чергою, активізувала зусилля з пошуку систем ППО для України і запустила відповідну ініціативу.
- Генсек Альянсу Єнс Столтенберг невдовзі заявив, що члени НАТО мають достатню кількість систем протиповітряної оборони, аби задовольнити прохання Києва.