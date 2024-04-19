Столтенберг озвучив результати засіданні Ради Україна-НАТО за участі Зеленського

Відбулося засідання Ради Україна-НАТО за участі міністрів оборони Альянсу і Президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в дописі генсека НАТО Єнса Столтенберга у соцмережі Х.

На засіданні розглянули нагальну потребу Києва у посилення протиповітряної оборони.

Столтенберг зазначив, що "союзники погодилися активізувати дії та надати додаткову військову підтримку, зокрема протиповітряну оборону. Чекаю на нові оголошення найближчим часом".

На пресконференції за підсумками засідання Столтенберг додав, що "НАТО визначив наявні ресурси по всій території Альянсу" і що "є системи, які є доступними для України", передає "Європейська правда".

Генеральний секретар військового блоку також сказав, що партнери можуть надати Києву й інші системи протиповітряної оборони, окрім Patriot. Йдеться про SAMP/T. Також країни мають можливість допомогти фінансового, якщо не мають систем ППО.

"Ми також працюємо з промисловістю для нарощування виробництва, аби модернізувати системи й зробити їх придатними до використання", – додав Столтенберг.