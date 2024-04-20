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Росію атакували безпілотники: у Смоленській області спалахнула нафтобаза

Дрони атакували вісім областей РФ.

Росію атакували безпілотники: у Смоленській області спалахнула нафтобаза
удар по Кардимівському НПЗ Смоленської області
Фото: росЗМІ

У ніч на суботу Росію атакували невідомі безпілотники. На території нафтобази у Смоленській області виникла пожежа. У міноборони РФ повідомили, що начебто збили 50 безпілотників над вісьмома областями Росії.

Зокрема, губернатор Смоленської області повідомив, що ППО збила дрони, але внаслідок падіння уламків сталося загоряння ємності з пально-мастильними матеріалами. 

У Калузькій та Брянській областях постраждали енергетичні об'єкти. Також відомо про двох загиблих у Бєлгородські області.

Міноборони РФ заявило, що нібито уночі "було припинено спроби київського режиму вчинити низку атак по об'єктах на території РФ" і їхня ППО начебто знищила 50 українських БПЛА над територіями восьми областей РФ.

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