Нідерланди виділяють понад 200 млн євро на постачання Україні додаткових боєприпасів для ППО та артилерії

Уряд Нідерландів виділяє понад 200 млн євро на нові ініціативи щодо швидкого постачання Україні додаткових боєприпасів протиповітряної оборони та артилерії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

“Засоби ППО та артилерійські боєприпаси вкрай потрібні Україні. Ситуація загрожує стати критичною. Ресурси, до яких зараз роблять внесок Нідерланди, вже знаходяться на європейському континенті і якнайшвидше надійдуть до України. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну”, - заявила міністр оборони Кайса Оллонгрен під час онлайн-засідання Ради Україна-НАТО.

Нідерланди виділяють 150 млн євро на підтримку німецької ініціативи “Негайні дії з протиповітряної оборони”. Ці гроші призначені для швидкої доставки засобів ППО великої дальності разом з партнерами.

Також Міністерство оборони Нідерландів закуповує засоби ППО малої дальності на 60 млн євро. Серед іншого їх можна використовувати для боротьби з атаками безпілотників.

Крім того, Нідерланди сприяють ініціативі Естонії щодо швидкого постачання Україні артилерійських боєприпасів із наявних запасів.

На засіданні Ради Україна-НАТО за участі міністрів оборони Альянсу і президента України Володимира Зеленського розглянули нагальну потребу Києва у посилення ППО. Союзники погодилися активізувати дії та надати додаткову військову підтримку, зокрема ППО.

Партнери можуть надати Києву й інші системи протиповітряної оборони, окрім Patriot. Йдеться про SAMP/T. Також країни мають можливість допомогти фінансово, якщо не мають систем ППО.