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В Індії стартували загальні вибори, які триватимуть до 1 червня. На них має право проголосувати мільярд осіб

У перший день проголосували десятки мільйонів виборців.

В Індії стартували загальні вибори, які триватимуть до 1 червня. На них має право проголосувати мільярд осіб
Фото: EPA/UPG

Сьогодні в Індії стартували загальні вибори, які завершуються 1 червня. У перший день виборів проголосували десятки мільйонів осіб, пише BBC.

Майже мільярд людей має право проголосувати на семиетапних виборах до 543-місної нижньої палати парламенту. 

Прем'єр-міністр Нарендра Моді з керівної партії Бхаратія Джаната (BJP ‒ Народна партія індії) балотується на третій термін поспіль.

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Кілька ключових опозиційних партій, включно з Конгресом, у багатьох штатах утворили альянс, щоб протистояти БДП. Результати будуть оголошені 4 червня.

Основні проблеми країни зараз включають кризу робочих місць, зростання цін, придушення інакодумців і опозиції, а також релігійну політику.

У п'ятницю понад 160 мільйонів виборців у 21 штаті мали право проголосувати за понад 1600 кандидатів на 102 місця. Тамілнад на півдні Індії, маючи 39 місць, був ключовим полем битви, де партія Моді намагається отримати перевагу.Наступний тур голосування відбудеться 26 квітня.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

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