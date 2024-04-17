Опитування показують, що Хорватський демократичний союз може втратити більшість на користь коаліції, яку очолюють соціал-демократи на чолі з президентом-популістом Зораном Мілановичем.

У Хорватії сьогодні стартують вибори, що можуть змінити проукраїнський курс уряду. Консерватор із Хорватського демократичного союзу (ХДС), чинний прем'єр Андрей Пленкович, може втратити більшість і поступитися голові Соціал-демократичної коаліції під керівництвом популістичного президента Зорана Мілановича, пише The Guardian.

Попри корупційні скандали, проєвропейський Пленкович був досить упевненим кандидатом на вже третій для себе термін, аж поки Мілановіч, президент, не оголосив намір балотуватися. Його рішення перетворило передбачувані вибори на значно складніші, навіть попри заборону балотуватися, встановлену судом.

18 березня хорватський Конституційний суд постановив, що спершу президент має піти у відставку. Президент після цього назвав суддів "мужиками" з "безграмотними" рішеннями.

Посада президента в Хорватії здебільшого лише церемоніальна, за кермом країни – прем'єр.

Міланович відмовився припинити кампанію проти ХДС, пообіцявши, що його коаліція “Ріки справедливості”, якщо переможе, вестиме “безкомпромісну боротьбу з корупцією” та підвищить зарплати та пенсії. У разі перемоги Соціал-демократів Міланович хоче піти в відставку. Він виступає проти.

Президент, який заявив, що піде у відставку, щоб стати главою уряду, якщо Соціал-демократична партія (SDP) переможе, також виступає проти подальшої допомоги Україні, що викликає побоювання, що Хорватія може приєднатися до більш дружніх до Москви членів ЄС, таких як Угорщина та Словаччина.