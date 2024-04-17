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У Хорватії сьогодні стартують вибори, що можуть змінити проукраїнський курс уряду

Опитування показують, що Хорватський демократичний союз може втратити більшість на користь коаліції, яку очолюють соціал-демократи на чолі з президентом-популістом Зораном Мілановичем.

У Хорватії сьогодні стартують вибори, що можуть змінити проукраїнський курс уряду
Президент Хорватії Зоран Міланович
Фото: ЕРА/UPG

У Хорватії сьогодні стартують вибори, що можуть змінити проукраїнський курс уряду. Консерватор із Хорватського демократичного союзу (ХДС), чинний прем'єр Андрей Пленкович, може втратити більшість і поступитися голові Соціал-демократичної коаліції під керівництвом популістичного президента Зорана Мілановича, пише The Guardian.

Попри корупційні скандали, проєвропейський Пленкович був досить упевненим кандидатом на вже третій для себе термін, аж поки Мілановіч, президент, не оголосив намір балотуватися. Його рішення перетворило передбачувані вибори на значно складніші, навіть попри заборону балотуватися, встановлену судом.

18 березня хорватський Конституційний суд постановив, що спершу президент має піти у відставку. Президент після цього назвав суддів "мужиками" з "безграмотними" рішеннями. 

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Посада президента в Хорватії здебільшого лише церемоніальна, за кермом країни – прем'єр.

Міланович відмовився припинити кампанію проти ХДС, пообіцявши, що його коаліція “Ріки справедливості”, якщо переможе, вестиме “безкомпромісну боротьбу з корупцією” та підвищить зарплати та пенсії. У разі перемоги Соціал-демократів Міланович хоче піти в відставку. Він виступає проти. 

Президент, який заявив, що піде у відставку, щоб стати главою уряду, якщо Соціал-демократична партія (SDP) переможе, також виступає проти подальшої допомоги Україні, що викликає побоювання, що Хорватія може приєднатися до більш дружніх до Москви членів ЄС, таких як Угорщина та Словаччина.

  • Парламент Хорватії (Сабор) розпустили у березні після невдалої спроби розпуску у лютому. Тоді тисячі мітингувальників зібралися у Загребі, щоб протестувати проти уряду та вимагати якнайшвидшого проведення цьогорічних парламентських виборів.
  • Зараз Хорватія переживає рік супервиборів – країна обиратиме парламент, главу держави та депутатів у Європарламент.
  • Економіка Хорватії є однією з найбільш швидкозростаючих в ЄС за останні два роки, завдяки доступу до фондів блоку, євро та вступу до безвізової Шенгенської зони. Цього року уряд прогнозує економічне зростання на 2,8%.
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