Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
У Киргизстані тривають позачергові вибори до парламенту

Вибори відбуваються в умовах посилення тиску на критиків влади та незалежні медіа.

У Киргизстані тривають позачергові вибори до парламенту
Фото: EPA/UPG

У Киргизстані сьогодні відбуваються позачергові вибори до парламенту – за рік до завершення чинного скликання.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За 90 місць у законодавчому органі змагаються 467 кандидатів. Виборче законодавство країни вимагає, щоб у кожному окрузі у списку була принаймні одна жінка. 

Водночас участь опозиційних сил у кампанії мінімальна.

Вибори відбуваються в умовах посилення тиску на критиків влади та незалежні медіа. Перед голосуванням у країні пройшла хвиля обшуків та допитів опозиціонерів, десятьох з них заарештували за звинуваченнями у “закликах до масових заворушень”.

  • Парламент Киргизстану (Жогорку Кенеш) 25 вересня ухвалив рішення про саморозпуск. Його ініціювали 32 депутати, які пояснили це рішення збігом двох виборчих кампаній: наступні парламентські вибори мали відбутися у листопаді 2026 року, а вже у січні 2027 року – президентські.
