У Киргизстані тривають позачергові вибори до парламенту

У Киргизстані сьогодні відбуваються позачергові вибори до парламенту – за рік до завершення чинного скликання.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За 90 місць у законодавчому органі змагаються 467 кандидатів. Виборче законодавство країни вимагає, щоб у кожному окрузі у списку була принаймні одна жінка.

Водночас участь опозиційних сил у кампанії мінімальна.

Вибори відбуваються в умовах посилення тиску на критиків влади та незалежні медіа. Перед голосуванням у країні пройшла хвиля обшуків та допитів опозиціонерів, десятьох з них заарештували за звинуваченнями у “закликах до масових заворушень”.