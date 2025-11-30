У Киргизстані тривають позачергові вибори до парламенту

У Киргизстані сьогодні відбуваються позачергові вибори до парламенту – за рік до завершення чинного скликання.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За 90 місць у законодавчому органі змагаються 467 кандидатів. Виборче законодавство країни вимагає, щоб у кожному окрузі у списку була принаймні одна жінка.
Водночас участь опозиційних сил у кампанії мінімальна.
Вибори відбуваються в умовах посилення тиску на критиків влади та незалежні медіа. Перед голосуванням у країні пройшла хвиля обшуків та допитів опозиціонерів, десятьох з них заарештували за звинуваченнями у “закликах до масових заворушень”.
- Парламент Киргизстану (Жогорку Кенеш) 25 вересня ухвалив рішення про саморозпуск. Його ініціювали 32 депутати, які пояснили це рішення збігом двох виборчих кампаній: наступні парламентські вибори мали відбутися у листопаді 2026 року, а вже у січні 2027 року – президентські.