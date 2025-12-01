Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСвіт

BBC: у Тбілісі проти протестувальників використали хімічну зброю часів Першої світової. “Грузинська мрія” погрожує виданню судом

Грузинська влада заявила, що результати нашого розслідування були “абсурдними”, і що поліція діяла законно у відповідь на “незаконні дії жорстоких злочинців”

BBC: у Тбілісі проти протестувальників використали хімічну зброю часів Першої світової. “Грузинська мрія” погрожує виданню судом
Мітинг біля парламенту Грузії, 29 листопада 2024 року
Фото: Sova News

Влада Грузії минулого року застосувала хімічну зброю часів Першої світової війни для придушення антиурядових протестувальників.

Про це повідомляє BBC з посиланням на зібрані докази.

“Можна було відчути, як (вода) горить”, – сказав один із протестувальників про водомети, спрямовані проти нього та інших на вулицях столиці Тбілісі. 

За його словами, це відчуття не зникало навіть після спроб змити воду.

Демонстранти, які виступали проти призупинення урядом Грузії заявки на вступ до Європейського Союзу, скаржилися також на інші симптоми – задишку, кашель та блювоту, які тривали тижнями.

Всесвітня служба BBC поспілкувалася з експертами з хімічної зброї, викривачами зі спецпідрозділів грузинської поліції та лікарями, і виявила, що докази вказують на використання речовини, яку французькі військові назвали свого часу “каміт”.

Позиція влади

Грузинська влада заявила, що результати розслідування BBC були “абсурдними”, і що поліція діяла законно у відповідь на “незаконні дії жорстоких злочинців”. News Georgia пишуть, що провладна партія “Грузинська мрія” подає скаргу на BBC до міжнародних судів через оприлюднений матеріал.

Голова парламентського комітету з процедурних питань Давид Матикашвілі сказав, що на публікацію дадуть “адекватну відповідь”.

Водночас на противагу офіційній позиції заяви зробили правозахисники. Глава “Асоціації молодих юристів” Нона Курдованідзе заявила, що вони з самого початку заявляли про підмішування хімічних речовин у водомети та їх незаконне застосування проти демонстрантів. Вона нагадала, що лікарі не знали, який потрібний антидот, і правозахисники вимагали оприлюднити інформацію про хімічний склад для лікування постраждалих, але безрезультатно.

Більше про “каміт”

Каміт був застосований Францією проти Німеччини під час Першої світової війни. Існує мало документів про його подальше використання, але вважається, що його вилучили з обігу у 1930-х роках через побоювання щодо його тривалої дії. Заміною став CS-газ, більш відомий як сльозогінний.
