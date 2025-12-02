Українська переговорна делегація прозвітувала Зеленському про результат зустрічей у США

Українська переговорна делегація прозвітувала президенту про результати перемовин зі США 30 листопада-1 грудня. Володимир Зеленський повідомив про це в Telegram.

Голова делегації Рустем Умєров та інші учасники розповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. На зустрічі доопрацювали угоду, яку США презентували українцям у Женеві.

“Особисто обговорили речі, які не можуть звучати телефоном”, – сказав президент України.

Зеленський подякував голові Генштабу Андрію Гнатову за його змістовну доповідь партнерам про реальний стан фронту. За участі розвідок провели обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню.

“Доручив продовжити нашу максимально конструктивну роботу з командою Президента Трампа, а також з європейськими партнерами. Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень”, – розповів президент.

Секретар РНБО України буде на постійному контакті зі США для визначення графіка подальших зустрічей.

Пропозиція мирної угоди від США

У листопаді американські представники, зокрема міністр Сухопутних військ Ден Дріскол, привезли до Києва план про мирне врегулювання – за аналогією з планом, створеним США для Ізраїлю і Смуги Гази.

План складається з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам. Зокрема, була вимога скоротити армію до 600 000, відмовитися від вступу до НАТО (і закріпити це в Конституції і Статуті Альянсу), де-факто віддати Росії Донецьку, Луганську області і Крим, визнати російськими.

21 листопада український президент записав відеозвернення і повідомив про ризик втрати ключового союзника – США. Він сказав, що українські переговорники намагатимуться відстояти інтереси держави.

22 листопада сформували українську делегацію для переговорів зі США в Швейцарії. Очолив її Андрій Єрмак. 23 листопада українська делегація розпочала роботу в Женеві і зустрічалася з американцями. США представляли Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер.

Україну представляли, крім Єрмака, Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, керівники розвідок, представники РНБО, СБУ, Генштабу і ОП.

Під час перемовин українська сторона кілька разів виходила з комунікацією, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.

Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.

Член перемовної делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахована.

За даними CNN, між українським і американським баченням є три відмінності.

Паралельно з роботою зі США Україна проводила консультації з лідерами Європи: президент вів обговорення у телефонному режимі. Зокрема, з лідерами Німеччини та Фінляндії.

30 листопада і 1 грудня Україна США провели нові консультації. Які саме положення обговорили – невідомо, але президент казав, що питання територій було найскладнішим, його обговорювали понад 6 годин.



