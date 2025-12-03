«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Папа Римський закликав Трампа не усувати режим Мадуро силою

Понтифік закликав до мирних засобів - діалогу та економічного тиску.

Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев XIV під час спілкування із журналістами на шляху зі своєї першої закордонної поїздки до Туреччини та Лівану висловив заклик до США не розпочинати війну проти Венесуели.

Як пише The Guardian, понтифік закликав президента Дональда Трампа не намагатися скинути режим диктатора Ніколаса Мадуро силою, натомість шукаючи можливості для діалогу.

За словами Папи, Римо-католицька церква намагається "знайти шлях для того, щоб заспокоїти ситуацію". Лев XIV нагадав, що у будь-якому збройному конфлікті "страждають прості люди, а не представники влади".

Папа припустив, що для усунення Мадуро Трамп міг би не розпочинати вторгнення, а вдатися до інших способів, зокрема економічного тиску на Венесуелу.
﻿
