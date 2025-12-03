Румунія закликає НАТО посилити східний фланг попри тиск Росії

«Позицію стримування та оборони НАТО на східному фланзі потрібно збільшити, а не зменшувати», - наголосила глава румунського МЗС.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Тойу заявила, що союзники мають збільшити присутність НАТО на східному фланзі, навіть попри спроби Росії нав’язати обмеження у межах перемовин зі США щодо припинення війни проти України, передає Bloomberg.

«Позицію стримування та оборони НАТО на східному фланзі потрібно збільшити, а не зменшувати. Ми не приймаємо обмежень — ні нинішніх, ні майбутніх», - підкреслила глава румунського МЗС.

За словами міністерки, вимоги Путіна щодо скорочення сил НАТО знову з’явилися в переговорах між США, Україною і Росією. Одночасно Київ опинився під тиском відмовитися від курсу на вступ до Альянсу в межах американського мирного плану, який згодом був пом’якшений після консультацій з Україною та європейськими партнерами.

Тойу підкреслила, що необхідна «деталізована, узгоджена мирна угода з гарантіями безпеки», а не просто припинення вогню.

«Неприпустимо розглядати сценарій, за якого Росія й надалі матиме простір нарощувати військову промисловість, а Україну обмежать у розвитку її армії», — додала вона.

Румунія, яка має найдовший сухопутний кордон із Україною серед країн ЄС, фіксувала повторні порушення повітряного простору дронами і відчула наслідки скорочення частини американського контингенту. За словами Тойу, союзники мають вирішити, чи будуть ці сили замінені. Вона також уточнила, що США компенсують скорочення військ наданням потужностей для моніторингу повітряного простору.

Мирні ініціативи Вашингтона спричинили всередині НАТО дискусію про майбутню архітектуру європейської безпеки. Генсек Альянсу Марк Рютте цього тижня підкреслив, що усі питання, які стосуються НАТО, вирішуватимуть в окремому форматі.

«Тільки НАТО може вирішувати, що робить НАТО. Це дуже чіткий, базовий принцип, і його розуміють у трансатлантичних відносинах», — зазначила Тойу.