Ексглава дипломатії ЄС Могеріні подала у відставку на тлі звинувачень у шахрайстві

Вона фігурує в розслідуванні можливого шахрайства з використанням коштів ЄС.

Федеріка Могеріні
Фото: EPA/UPG

Колишня головна дипломатка Європейського Союзу Федеріка Могеріні подала у відставку з посади ректора Коледжу Європи після того, як її визнали підозрюваною в межах розслідування можливого шахрайства з використанням коштів Євросоюзу.

Про це повідомляє Euractiv

"Відповідно до найвищої суворості та справедливості, з якими я завжди виконувала свої обов'язки, сьогодні я вирішила подати у відставку з посади ректора", - йдеться у заяві Могеріні.

2 грудня бельгійська поліція провела обшуки в Коледжі Європи в Брюгге та в дипломатичній службі ЄС у Брюсселі в межах масштабного розслідування шахрайства. Зазначається, що трьох підозрюваних затримали після зняття з них юридичного імунітету. Серед них була Могеріні. Пізніше її звільнили з-під варти

За даними слідства, Європейська служба зовнішніх справ у 2021-2022 роках проводила тендер на реалізацію програми Дипломатичної академії ЄС – дев'ятимісячного навчального курсу для молодих дипломатів держав-членів. Тендер виграв Коледж Європи. Слідчі намагаються з’ясувати, чи був Коледж Європи або його представники завчасно поінформовані про критерії відбору в межах процедури тендеру. 

  • Могеріні була верховною представницею Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки у 2014-2019 роках. З вересня 2020 року вона - ректорка Коледжу Європи в Брюгге.
