Испанец Жозеп Боррель официально стал главой дипломатии ЕС

Европейский совет официально назначил главу МИД Испании Жозепа Борреля представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Об этом говорится в сообщении Евросовета в Twitter.

"Европейский совет формально назначил Жозепа Борреля Высоким представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности. Однако его кандидатура еще подлежит голосованию в Европарламенте", - говорится в сообщении.

2 июля Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС. На должность главы Еврокомиссии была выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард - кандидатом на пост главы Европейского Центробанка, испанец Жозеп Боррель - на пост главы европейской дипломатии.

16 июля стало известно, что Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. К исполнению своих новых обязанностей она приступит в ноябре, когда истекут полномочия действующего руководителя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

3 августа Евросоюз определился с кандидатом на пост главы МВФ. Большинство представителей правительств стран-членов ЕС проголосовало за Кристалину Георгиеву из Болгарии.

Жозеп Боррель сменит на посту представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини. Срок ее полномочий завершается в октябре 2019.