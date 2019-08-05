Россияне оценивают нынешнюю власть хуже, чем власть Брежнева, - опрос

Россияне существенно лучше оценивают советскую власть в период конца 1970-х - начала 1980-х годов, чем нынешнюю российскую власть.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Респондентам предлагалось выбрать одну или несколько характеристик власти времен позднего Леонида Брежнева и нынешних времен.

Большинство опрошенных россиян дали положительные характеристики советской власти времен "застоя": 29% считают, что она "была близка к народу", 25% охарактеризовали ее как "сильную и прочную", а 22% - как справедливую. В оценке современной власти лидирует вариант "коррумпированная" - так ответил 31% респондентов. 26% считают её "бюрократичной", а 23% - далекой от народа.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков отмечает, что такие оценки сохраняются во все годы, когда проводилось подобное исследование, начиная с конца 1990-х.

"Устойчивость подобных мнений свидетельствует о том, что речь идет о глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлении", - подчеркивает.

Напомним, ранее опрос "Левада-центра" показал, что 54% россиян хотят видеть Владимира Путина президентом РФ после 2024 года.