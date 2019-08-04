Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Зеленский предупредил депутатов от "Слуги народа" о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний
Зеленский предупредил депутатов от "Слуги народа" о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний
В Одессе поток воды во время ливня снес десяток машин и разворотил коллектор
В Одессе поток воды во время ливня снес десяток машин и разворотил коллектор
​Богдан: нам не нужны журналисты для общения с обществом
​Богдан: нам не нужны журналисты для общения с обществом
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен (обновлено)
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен (обновлено)
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
Філологи на всі гроші. Підсумки вступної кампанії-2019
Філологи на всі гроші. Підсумки вступної кампанії-2019
ГлавнаяМир

Иран второй раз за месяц задержал иностранный танкер

Семь членов экипажа задержаны.

Иран второй раз за месяц задержал иностранный танкер
Архивное фото
Фото: EPA\UPG

Морская пехота Корпуса стражей исламской революции задержала и конфисковала иностранный танкер с нефтью. Об этом в эфире государственного телевидения Ирана сообщил бригадный генерал КСИР Рамазан Зирахи. Об этом пишет Reuters.

По словам генерала, танкер перевозил 700 тонн контрабандной нефти в одну из арабских стран. На борту находились семь членов экипажа различных национальностей, все они задержаны.

Под флагом какого государства шло судно и куда именно оно направлялось, не сообщается.

Напомним, 19 июля вооруженные силы Ирана задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero по обвинению в нарушении правил международного судоходства.

Реагируя на этот инцидент, Великобритания заявила, что хочет создать европейскую миссию для обеспечения безопасного прохода кораблей в Персидском заливе. Эту инициативу уже поддержали Франция, Италия и Дания. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива.

Кроме того, 25 июля правительство Великобритании объявило о том, что будет предоставлять каждому британскому танкеру, проходящему через Ормузский пролив, военный эскорт.

Президент Ирана Хасан Рухани отреагировал, что присутствие иностранных военных в Ормузском проливе станет источником напряженности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также