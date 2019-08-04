Иран второй раз за месяц задержал иностранный танкер

Морская пехота Корпуса стражей исламской революции задержала и конфисковала иностранный танкер с нефтью. Об этом в эфире государственного телевидения Ирана сообщил бригадный генерал КСИР Рамазан Зирахи. Об этом пишет Reuters.

По словам генерала, танкер перевозил 700 тонн контрабандной нефти в одну из арабских стран. На борту находились семь членов экипажа различных национальностей, все они задержаны.

Под флагом какого государства шло судно и куда именно оно направлялось, не сообщается.

Напомним, 19 июля вооруженные силы Ирана задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero по обвинению в нарушении правил международного судоходства.

Реагируя на этот инцидент, Великобритания заявила, что хочет создать европейскую миссию для обеспечения безопасного прохода кораблей в Персидском заливе. Эту инициативу уже поддержали Франция, Италия и Дания. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива.

Кроме того, 25 июля правительство Великобритании объявило о том, что будет предоставлять каждому британскому танкеру, проходящему через Ормузский пролив, военный эскорт.

Президент Ирана Хасан Рухани отреагировал, что присутствие иностранных военных в Ормузском проливе станет источником напряженности.