Судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по обвинению во взяточничестве, заметили на прогулке в Кишиневе. Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на Центр журналистских расследований.

Согласно сообщению, Чауса заметили возле центрального офиса Демократической партии Молдовы предположительно в сопровождении телохранителя.

Чаус не отвечал на вопросы журналиста и пытался скрыться от камеры. Сопровождающий его мужчина пытался помешать съемке, после чего последовал за Чаусом.

Напомним, во время встречи в Киеве 11 июля премьер-министра Молдовы Майя Санду пообещала президенту Владимиру Зеленскому способствовать экстрадиции в Украину бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Сбежавшего судью Чауса 28 февраля 2017 задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины. Его подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Чаус не был задержан из-за его судейского иммунитета и успел сбежать в Крым, оккупированный Россией. С судьи сняли неприкосновенность уже после побега. Сейчас Украина добивается экстрадиции Чауса.

Комиссия при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о политическом убежище.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявлял, что подозреваемый во взяточничестве Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе.

Также Интерпол объявил Чауса в международный розыск.