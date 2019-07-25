Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик

В штабе президента заявили, что ему грозит до пяти лет лишения или ограничения свободы.

Национальна полиция установила автора видеоролика, в котором Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.

Об этом сообщила команда президента в Фейсбуке.

"Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя на телеграмм-канале экс-президент Порошенко? Нацполиция открыла уголовное производство по статье «угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»! Более того, за это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию о обвинений и предполагаемого автора «шедеврального» видео", - говорится в сообщении.

"Судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Нацполиция работает максимально эффективно, и виновные будут наказаны в ближайшее время. А мы, в свою очередь, будем рассказывать о развитии событий и сейчас просим максимальный репост", - добавили в команде Зеленского.

Напомним, во время избирательной кампании на президентских выборах в Telegram-канале "Європейське майбутнє України" появилось видео, в котором Зеленского сбивает фура, после этого на экране появляется изображение дорожки кокаина и надпись: "У каждого своя дорога". Позже в сети появилось продолжение - видео, на котором фура проезжает мимо Зеленского, а в конце появляется надпись "С ним все в порядке". После того, как фура проезжает, на людей сверху сыпется белый порошок.

В штабе Порошенко заявили о непричастности к провокационному виоео. Полиция возбудила дело по статье ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). Также сообщалось об официальном запросе к Telegram, чтобы удалить этот ролик.