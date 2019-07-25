Депутат Герега победил на выборах в Хмельницкой области

Народный депутат и совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая Линия" Александр Герега (внефракционный) выиграл выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №192 в Хмельницкой области. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Герега набрал 45,95% голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, кандидат от партии "Слуга народа", директор предприятия "Центр культуры и досуга" Василий Гуменюк набрал 27,08% голосов. Третье место занял кандидат от Аграрной партии, директор предприятия "Украина-Агро-2С" Олег Скринчук – он набрал 9,58%.

52-летний Герега родился и проживает в Городке Хмельницкой области, он основатель и сопредседатель партии "За конкретні справи". В Раду баллотировался как самовыдвиженец.

В 2014 году Герега выиграл выборы в Раду в этом же округе, в Раду 6 созыва баллотировался от "Партии регионов".

Напомним, за неделю до выборов в этом округе на кандидата от "Свободы" Назария Чепко было совершено нападение. Чепко заявил, что подозервает в организации нападения именно Герегу, что пресс-служба депутата опровергла.