Президент провел встречи с послами Южной Кореи, ЮАР, Финляндии, Словении и Германии.

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Южной Кореи, ЮАР, Финляндии, Словении и Германии.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время беседы с Послом Республики Корея в Украине Квон Ки Чангом Зеленский обсудил перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Украины с Южной Кореей.

Встреча Владимира Зеленского с послом Республики Корея в Украине Квон Ки Чангом

Кроме того, они обсудили вопрос введения безвизового режима для граждан Украины.

Зеленский также пригласил Президента Кореи Мун Чжэ Ина посетить Украину.

Во время разговора с послом ЮАР в Украине Андре Йоханнесом Гроеневальдом Президент отметил важность интенсификации политического диалога.

Владимир Зеленский и посол ЮАР в Украине Андре Йоханнес Гроеневальд

Зеленский отметил, что Украина рассматривает ЮАР как перспективного партнера в Африке и настроена на углубление взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

Президент также передал приглашение Президенту ЮАР Матамели Сирилу Рамафоси посетить Украину.

Посла Финляндии Пяйви Марит Лайне Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за гуманитарную и экспертную помощь, которую Хельсинки предоставляет Украине.

Владимир Зеленский и посол Финляндии Пяйви Марит Лайне

В разговоре с послом Словении Томажем Менцином Президент поблагодарил Словению за последовательную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за помощь в реабилитации более 400 украинских детей, родители которых погибли на Донбассе.

В ходе встречи с послом Республики Словения Томажем Менциным

Общаясь с послом Германии Анкой Фельдгузен, глава государства поблагодарил немецкую сторону за существенную финансово-техническую помощь Украине.

Главное внимание во время встречи политики сосредоточили на обсуждении ситуации безопасности на Донбассе.

Также была подчеркнута важность продолжения международного давления на Россию.

Владимир Зеленский и посол ФРГ Анка Фельдгузен

Зеленский выразил надежду на сохранение традиционно активного политического диалога на высшем уровне в будущем.

Как сообщалось, ранее Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки", ЕС и НАТО поддержку реформ в Украине.