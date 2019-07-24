Оккупационные власти Симферополя уничтожили единственный храм ПЦУ

В Симферополе оккупационные власти уничтожили храм Православной церкви Украины - Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги. Об этом заявил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, передает "Крим.Реалии".

Оккупационный суд полуострова постановил освободить помещение храма в пользу "Министерства имущественных и земельных отношений" Крыма. В отсутствие архиепископа, отправившегося за границе, в помещениях храма начали "ремонт", когда Климент уехал в США.

"Согласно решению суда в 2017 году, было изъято 110 квадратных метров площади первого этажа. Она была опечатана и находилась под замком. Но вместе с тем было описано и сохранялось церковное имущество: кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые приборы. Сейчас это все разграблено и поломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Где делись остальные вещи - я не знаю", - рассказал Климент.

Напомним, храм святых Владимира и Ольги в Симферополе был главным храм УПЦ КП на полуострове, который после создания ПЦУ перешел в ее подчинение. Он расположен в здании, которое ранее принадлежало военному училищу. В свое время УПЦ КП заключила договор об аренде помещения на 49 лет за номинальную плату в одну гривну в год.

Работу собора уже блокировала исполнительная служба России в августе 2017 года. Тогда российские силовики заявили, что выполняли решение суда о передаче первого этажа здания, где расположен храм, в государственную собственность.

Ранее архиепископ Климент неоднократно выступал в защиту украинских политузников в России, а также обращался к Путину с просьбой освободить Олега Сенцова, Володмира Балуха и других политзаключенных.