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Генпрокуратура остановила расследование по делу Мангера и Левина

Пока Левин скрывается за границей, с ним невозможно проводить следственные действия.

Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина. Адвокаты Мангера и потерпевших хотят обжаловать это решение, сообщает "Слидство.инфо".

Следствие было остановлено 16 июля. Как свидетельствует документ, Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его, так как Левин находится в розыске, и с ним невозможно проводить следственные действия. Решение принято на основании статьи 280 Уголовного кодекса - "в связи с объявлением его в розыск и имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

По версии, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекшее ее смерть. Сейчас они являются главными подозреваемыми в преступлении против херсонской активистки.

Слидство.Инфо связалось со сторонами процесса. И представительница семьи Гандзюк, и защита Мангера подтвердили информацию о приостановлении расследования. Обе стороны возразили против такого решения Генеральной прокуратуры. Адвокаты будут обжаловать это постановление и требовать, чтобы производство остановили только по Левина, а дело Мангера передали в суд или закрыли.

Напомним, 31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой рядом с ее домом в Херсоне. Активистку госпитализировали с серьезными ожогами, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр. 4 ноября она умерла в больнице.

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