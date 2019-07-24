В Харьковском горсовете распустили фракцию Порошенко

В Харьковском городском совете 24 июля прекратила деятельность фракция "Солидарность".
Об этом говорится на сайте горсовета.
Все ее члены перешли в состав нового объединения с названием "Центр".
Руководителем новой фракции стал Александр Давтян. В нее вошли все представители политсилы бывшего президента Петра Порошенко: Сергей Куценко, Станислав Косинов, Владимир Полозков, Игорь Романенко, Ирина Цветкова и Виталий Маляренко.
Напомним, что ранее партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко призывала депутатов харьковского горсовета не голосовать за переименование проспекта Петра Григоренко в проспект Жукова. Политсила также потребовала от Ирины Цветковой и Сергея Куценко, которые на комиссии голосовали за включение этого вопроса в повестку дня, отозвать свои подписи.
В противном случае "ЕС" грозила исключить их из своих рядов.