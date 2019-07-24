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В Харьковском горсовете распустили фракцию Порошенко

Все депутаты перешли в объединение "Центр".

В Харьковском горсовете распустили фракцию Порошенко
Фото: city.kharkov.ua

В Харьковском городском совете 24 июля прекратила деятельность фракция "Солидарность".

Об этом говорится на сайте горсовета.

Все ее члены перешли в состав нового объединения с названием "Центр".

Руководителем новой фракции стал Александр Давтян. В нее вошли все представители политсилы бывшего президента Петра Порошенко: Сергей Куценко, Станислав Косинов, Владимир Полозков, Игорь Романенко, Ирина Цветкова и Виталий Маляренко.

Напомним, что ранее партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко призывала депутатов харьковского горсовета не голосовать за переименование проспекта Петра Григоренко в проспект Жукова. Политсила также потребовала от Ирины Цветковой и Сергея Куценко, которые на комиссии голосовали за включение этого вопроса в повестку дня, отозвать свои подписи.

В противном случае "ЕС" грозила исключить их из своих рядов.

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