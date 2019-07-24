Бывший регионал пока не разобрался в политической ситуации в стране.

Экс-глава парламентской фракции "Партии регионов" Александр Ефремов, которого обвиняют в госизмене, вышел из следственного изолятора. Как сообщалось, его отпустили под круглосуточный домашний арест после трех лет в СИЗО Старобельска.

Ефремов дал короткое интервью "ТСН" под стенами СИЗО, в котором рассказал о своих планах.

Он отметил, что в нынешней политической ситуации в стране он мало разбирается, т.к. был ограничен в поступлении информации.

"Что в стране - я видел по телевидению, но учитывая то, что я был ограничен в поступлении информации, мне трудно делать окончательные выводы. То, что сейчас происходит, я думаю, не мне оценивать. Мне надо немного разобраться в ситуации, которая сложилась, иначе я бы выглядел глупо с какими-то оценками", - сказал экс-регионал.

Ефремов заявил, что направит своии силы на "отбеливание репутации" как своей личной, так и уже несуществующей Партии регионов.

"Для меня главная задача - доказать, что я, как член Партии регионов совершенно невиновен, и что более миллиона человек были в Партии регионов - это хорошие, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами", - уверяет Ефремов.

"Это не говорит о том, что я завязываю с какой-то политикой, но когда ты три года просидел в тюрьме, рассказывать о том, что ты будешь сейчас кого-то наставлять, - это глупо", - добавил он.

Напомним, 22 июля Киевский апелляционный суд изменил Ефремову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Ефремов находился под стражей с февраля 2015 года, его задержали по делу о голосовании за "диктаторские законы 16 января".