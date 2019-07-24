Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Монополія «Україна»
Монополія «Україна»
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Майкл Щур уволился с Суспильного
Майкл Щур уволился с Суспильного
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
Самовыдвиженец Арешонков выиграл округ у Пашинского и кандидата от "Слуги народа"
Самовыдвиженец Арешонков выиграл округ у Пашинского и кандидата от "Слуги народа"
В новую Верховную Раду проходит девять медиков (обновлено)
В новую Верховную Раду проходит девять медиков (обновлено)
Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
ГлавнаяПолитика

ЦИК обработала 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14%, ОПЗЖ - 13,02%

На третьем месте - "Батькивщина".

ЦИК обработала 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14%, ОПЗЖ - 13,02%
Фото: EPA/UPG

 В Верховную Раду по спискам, согласно результатам обработки 98,95% электронных протоколов, проходит президентская партия "Слуга народа" (43,14% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 13,02%, ВО "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,12% и "Голос" - 5,84%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИКа.

5%-й проходной барьер не преодолевают: Радикальная партия (4,01%), "Сила и честь", которая набирает 3,82% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" (3,02%), партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,4% голосов.

Партия Шария набрала 2,23%, ВО "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,05%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомощь" (0,62%).

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также