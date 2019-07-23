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НАБУ открыло дело по стеклянному "мосту Кличко"

Ведомство расследует возможные растрату средств, а также превышение служебных полномочий чиновниками КГГА.

НАБУ открыло дело по стеклянному "мосту Кличко"
Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту злоупотреблений чиновников коммунального предприятия Киевской мэрии при строительстве велосипедно-пешеходного моста между Крещатым парком и Владимирской горкой.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"По стеклянному "мосту Кличко" открыто дело", - сказал он.

Ведомство расследует возможные злоупотребления работников КП Инженерный центр (исполнительный орган КГГА) и растрату средств, а также превышение служебных полномочий.

Дело открыто по статье 191 Уголовного кодекса, а также по статье 364.

Новый мост открыли в Киеве 25 мая. Уже на следующий день два стеклянных окна в полу покрылись трещинами. Когда их меняли, треснуло третье. Позже на мосту появилась трещина и ослабли тросы.

Вместе с тем, в КГГА заявили, что по результатам обследования и испытания техническое состояние пешеходно-велосипедного моста исправное и соответствует действующим нормативам по нагрузке для пешеходных мостов.

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