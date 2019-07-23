Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
За Савченко проголосовали восемь человек
За Савченко проголосовали восемь человек
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка
Умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Экс-регионалка Бондаренко проиграла выборы кандидату от "Слуги народа" в Николаевской области
Экс-регионалка Бондаренко проиграла выборы кандидату от "Слуги народа" в Николаевской области
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
ГлавнаяПолитика

Первое заседание новой Рады откроет 78-летний нардеп от ОПЗЖ Иоффе

Согласно Конституции, первое заседание открывает старейший по возрасту депутат.

Первое заседание новой Рады откроет 78-летний нардеп от ОПЗЖ Иоффе
Фото: "Слово и Дело"

Первое заседание новоизбранной Верховной Рады откроет кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", №12 в ее избирательном списке Юлий Иоффе.

Согласно ст. 82 Конституции Украины, первое заседание открывает старейший по возрасту депутат. Иоффе сейчас 78 лет.

Кроме того, согласно ст. 79 Основного закона, перед открытием первой сессии Рады он также зачитывает присягу.

Юлий Иоффе был депутатом Рады почти всех созывов с 1990 года, кроме пятого и шестого (2006-2012 годы). Также он был членом КПСС, партии "Трудовая Украина" Сергея Тигипко, Республиканской партии Украины Бойко и Партии регионов.

Напомним, первое заседание Рады 8-го созыва открывал экс-регионал Ефим Звягильский. В этот раз 86-летний нардеп из фракции "Оппозиционный блок" впервые с 1990 года не баллотировался на парламентских выборах.

Партия "Слуга народа" выступает за открытие нового созыва Верховной Рады в День независимости, 24 августа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также