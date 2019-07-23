Первое заседание новой Рады откроет 78-летний нардеп от ОПЗЖ Иоффе

Первое заседание новоизбранной Верховной Рады откроет кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", №12 в ее избирательном списке Юлий Иоффе.

Согласно ст. 82 Конституции Украины, первое заседание открывает старейший по возрасту депутат. Иоффе сейчас 78 лет.

Кроме того, согласно ст. 79 Основного закона, перед открытием первой сессии Рады он также зачитывает присягу.

Юлий Иоффе был депутатом Рады почти всех созывов с 1990 года, кроме пятого и шестого (2006-2012 годы). Также он был членом КПСС, партии "Трудовая Украина" Сергея Тигипко, Республиканской партии Украины Бойко и Партии регионов.

Напомним, первое заседание Рады 8-го созыва открывал экс-регионал Ефим Звягильский. В этот раз 86-летний нардеп из фракции "Оппозиционный блок" впервые с 1990 года не баллотировался на парламентских выборах.

Партия "Слуга народа" выступает за открытие нового созыва Верховной Рады в День независимости, 24 августа.